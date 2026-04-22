阪神内燃機工業がこの日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の１３９億円から１４０億２８００万円（前の期比５．２％増）へ、営業利益が７億円から８億２４００万円（同３４．６％増）へ、純利益が５億３０００万円から７億３６００万円（同３７．３％増）へ上振れて着地したようだと発表した。 期末にかけて部品販売が好調に推移したことや、主機関の契約価格改善が一定程度進んだこ