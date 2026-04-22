5色から選べる小さなカメラバッグ「プラスシェル ストリーム ショルダーバッグ 6」が、Amazonで15%OFFのセール中となっている。4月22日（水）現在、参考価格6,980円のところ、5,933円で購入可能だ。 約6Lの容量で、重量360gと軽量なショルダーバッグ。水濡れや汚れに強いPUコーティングポリエステル生地を採用している。 カラーバリエーションは、オーソドックスなブラッ