北中米ワールドカップで５度目の優勝を狙うドイツ代表は、前回のカタール大会での屈辱からの巻き返しを期す。初戦で日本に敗れ、グループステージ敗退に終わった結果は、長年安定した強さを誇ってきたこの国にとって大きな転換点に。過去には旧西ドイツ時代を含めて４度の優勝を誇るが、伝統に安住しない再構築が求められた。カタール大会後もハンジ・フリック体制が継続されたが、2023年９月の親善試合で、再び日本に完敗した