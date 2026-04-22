【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の小川彩と菅原咲月が、5月1日から上映される映画『時をかける少女 4Kデジタル修復版』の先行上映会＆スペシャルイベントに登壇。イベント内で、『時をかける少女』と『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化され、『時をかける少女』の主人公・芳山和子役を小川彩、『セーラー服と機関銃』の主人公・星泉を菅原咲月が務めることが発表された。 ■「