22日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9183枚だった。うちプットの出来高が6653枚と、コールの2530枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の2304枚（9円安20円）。コールの出来高トップは6万4000円の305枚（6円安130円）だった。 コールプット 出来高前日