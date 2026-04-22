22日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1323枚だった。うちプットの出来高が1104枚と、コールの219枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の249枚（4円安23円）。コールの出来高トップは6万5000円の42枚（50円高610円）だった。 コールプット 出来高前日比