22日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が70枚と、コールの52枚を上回った。プットの出来高トップは3万6250円の47枚（115円）。コールの出来高トップは6万2000円の20枚（1760円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使