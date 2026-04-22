エスユーエス [東証Ｇ] が4月22日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の6.6億円→9.1億円(前年同期は8.5億円)に36.8％上方修正し、一転して6.3％増益見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の13.9億円(前期は12.5億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高につきましては、派遣業務において前