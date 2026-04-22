ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に9号ソロを放った。日本選手では史上3人目となる4試合連続本塁打を記録した村上。現地記者やデータ会社も、26歳ルーキーの驚異的な数字に注目している。 ■4戦連発の裏に驚きの数字 メジャー1年目序盤から長打力を発揮している村上は、ダイヤモンドバックスと