2026年4月21日、中国メディアの第一財経は、国際通貨基金（IMF）のジェイソン・ウー金融資本市場局局長補が中国市場について、際立つ魅力があると述べたことを報じた。記事はまず、米S&P500指数が2月末に激化した中東情勢による下落局面から、わずか11営業日で過去最高値まで反発し、過去36年で最速の回復を記録したと紹介。その上で、ウー氏のコメントを伝えている。記事によると、ウー氏はこの急回復について投資家のリスク