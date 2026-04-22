長年にわたり、科学者らは手術をせず果肉から種を切り離すように腫瘍を正常な組織から分離し、放射線治療の際に腫瘍だけを正確に破壊し、正常な器官への損傷を減らすことを望んできました。中国の科学者はこのほど、人工知能（AI）技術を利用して、臨床でこの目標を実現しました。 中国科学院の院士（アカデミー会員）で中山大学腫瘍予防治療センターの馬駿教授チームが先頭に立ち、世界トップクラスの専門家と共同で策定した「鼻