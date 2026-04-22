◇インターリーグホワイトソックス11-5ダイヤモンドバックス（2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。今季初の4試合連発となる第9号をマークし、5打数3安打1打点の活躍でチームを2連勝に導いた。そしてチームに溶け込んでいる証で、「コメント力」もきわ立ってきた。この日は一発に加え、2内野安打もマーク。ベ