今年のゴールデンウィークは最大で12連休になるそうだ。長っ。嬉しい反面、あまり散財が続くのも考えもの。財布の紐は程よく締めつつ、しっかり楽しむ工夫が必要だ。その最適解のひとつが「スシロー」だろう。なぜなら、今年もなんとあの「スシローGW得ネタ祭」が帰ってくるから。もう一度言おう。今年も「スシローGW得ネタ祭」が帰ってくる。気になる主役は……こいつらだッ！○▼2026年版「スシローGW得ネタ祭」開幕！ 注目ネタ