SVリーグ女子バレーボールSVリーグ女子のチャンピオンシップ準決勝が20日に行われ、SAGA久光スプリングスが3-2でPFUブルーキャッツ石川かほくに勝利。通算2勝1敗として大阪マーヴェラスとの決勝に進出した。0-2から大逆転勝ちを決めた瞬間、久光・中田久美監督の姿に注目が集まった。第1セットは18-25、第2セットは25-27で落とし、崖っぷちに追い込まれた久光。ここから猛反撃に転じ、勝負はフルセットに持ち込まれた。最終