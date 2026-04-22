猫が『物にぶつからずに歩ける』理由3選 とあるみやげ物店の看板猫は、商品を倒すことなく店内を移動することができます。また陶芸品を扱う作家さんのお家の猫は、大切な作品の間を器用に跨いで歩き回ります。 彼らは特殊な訓練を受けたいわば特別な存在なのでしょうか？いいえ、実は猫に備わった詝ある機能詝のおかげなのです。 ということで、ここでは猫が『物にぶつからずに歩ける理由』を3つ紹