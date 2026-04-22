まだ子どもが小さなときの母の日、パートナーが主体的になって動いてくれれば……と思うことはありますよね。今回は、筆者の友人が体験した母の日の嬉しいエピソードを紹介します。 母の日に何もしてくれない夫にモヤモヤ 結婚してから約10年。子どもは小学1年生の息子と、幼稚園に通っている娘がいます。 職場の先輩だった夫とは、社内恋愛の末に結婚。最初はとても優しくて、何をするにも先回りし