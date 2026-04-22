女優のヘイリー・ダフ（41）とマット・ローゼンバーグ(37)が破局した。2人は14年間交際し、12年間婚約していたが、関係に終止符を打ったという。マットとの間には、長女ライアン・エイヴァ・エアハード（10）と次女ルル・グレイ（7）がいる。 【写真】仲睦まじかった頃の婚約者との2ショット ヘイリーの代理人はピープル誌に対し、2人は「年明け頃に関係を終えた」と説明。「幼い娘たち