明日23日は関東〜九州の広い範囲で雨が降り、傘が必要になるでしょう。太平洋側の沿岸部では活発な雨雲がかかりやすく、激しい雨の降る所がありそうです。四国や九州南部では局地的に滝のような雨の降り方になるでしょう。車の運転は道路の冠水などにお気をつけください。低気圧が東進雨雲も西から東へ広がる明日23日にかけては前線を伴った低気圧が九州から本州の南岸を東へ進むでしょう。このため全国的に雨が降り、一時的に雨