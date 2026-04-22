ビー・エム・ダブリューは、コンパクトSUV「BMW X2」のラインアップに新たに「BMW X2 sDrive20i」を追加したと発表した。前輪駆動モデルの投入により、選択肢を拡充する。全国のBMW正規ディーラーにおいて、4月22日より販売を開始し、納車は本年5月以降からを予定している。同モデルはクーペスタイルを特徴とするプレミアムコンパクトSUVで、都市部での取り回しやデザイン性を重視した商品構成となる。■前輪駆動モデルで価格