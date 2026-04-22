完熟バナナの濃厚な甘みとヒンヤリ食感が楽しめるファミリーマートの「冷凍チョコバナナ」が、2026年4月21日(火)から全国の店舗に登場しています。2025年の発売時には完売店舗も続出したというフローズンスイーツの味が気になったので、実際に買って食べてみました。昨年完売続出した“伝説”が再来！「冷凍チョコバナナ」が4月21日（火）から全国で発売。専用チョコと完熟バナナが織りなす極上の味わいで、おいしく食品ロス削減｜