サッカーＪ１Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司が２２日、同じ大阪市を本拠地とするラグビーリーグワン２部・レッドハリケーンズ（ＲＨ）大阪のクラブハウスをサプライズで訪れ、次戦ジャージー贈呈のプレゼンターを務めた。同じヤンマースタジアム長居やヤンマーハナサカスタジアムでホームゲームを行う両チーム。香川は「呼んで頂いて光栄。同じ本拠地で、同じスタジアムを使っている。大阪では野球が人気ですが、手を組んで一