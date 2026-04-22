かつて小学生漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍した俳優の前田航基が２２日に自身のインスタグラムを更新し、事務所「ＢＬＵＥＬＡＢＥＬ」に所属したことを発表した。「ご報告」と題して投稿し「いつも応援頂きありがとうございます。この度、私前田航基はＢＬＵＥＬＡＢＥＬに所属させて頂く運びとなりました」と伝えた。「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれまして