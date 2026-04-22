お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが企画した番組「千原ジュニアの座王」が世界進出することが２２日、発表された。同番組のグローバル展開に向けて、カンテレと本コンテンツのフォーマット販売を担当する吉本興業は、フランスの世界最大級エンターテインメント企業であるバニジェイ・エンターテイメントと、フォーマット契約を締結。同契約で、フランス、米国、英国等、バニジェイが有する世界２５の国と地域、約１３０