落語家の７代目三遊亭円楽が２２日、東京・新宿の紀伊國屋ホールで芥川賞作家の中村文則氏とタッグを組む落語会「〜円楽、中村文則執筆新作落語相勤申上候〜」（６月１８日、同所）の取材会を行った。２００５年、「土の中の子供」で芥川賞を受賞した中村氏が円楽のために書き下ろした完全新作落語の初演となる。中村氏が新作落語を手がけるのは、今回が初めて。タイトルは「座れない」で、具体的な内容は明かされなかったが、