◆ファーム・リーグ巨人３―１西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の石川達也投手（２８）が１回無失点の好投で、１軍再昇格へアピールに成功した。１点リードの９回に６番手で登板。先頭・横田を初球の直球で詰まらせ二ゴロ、蛭間には左前打を許したものの、炭谷を左飛、佐藤太を遊ゴロに封じた。最速は１５０キロを計測し「ベース盤に強く投げられていたし、スピードも出ていた。感覚的にもいい感じ」と納得