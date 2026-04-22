２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。習い事と祖母の職業について告白した。この日は習い事特集。高橋さんは太極拳、バレエ、ピアノ、ダンス、氷上トレーニング、ランニングなど１５個もの習い事を明かし、「音楽を表現する競技なので、そのためにピアノを習った