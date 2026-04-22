参政党は２２日、国会内で記者会見を行い、神谷宗幣代表（４８）が米トランプ大統領のイラン政策に反対の意向を改めて示した。神谷氏は、イラン攻撃前にはトランプ氏を全面的に支持していた。「もともとのトランプ氏は反グローバリズム、アメリカファースト、中間層守っていく、ということだったと思うんですね。あと対外戦争しない、というのが大きな政策だった。我々もそうなので、合わせて支持していたんですが…」と苦笑い