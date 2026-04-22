テレビアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』（通称：モブせか）が7月に放送されることが発表された。あわせて、キービジュアル第1弾とPV第1弾が公開された。【画像】新たに描き起こし！ルクシオン（CV石田彰）など6キャラクター本作は、原作・三嶋与夢氏、作画・孟達氏によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品。2022年4月にテレビアニメ第1期が放送され、続編制作が発表。今作が4年越しの第2期