日本が誇る怪獣映画「ゴジラ」シリーズの国内製作実写30作品すべてのデジタル化が完了したことがわかった。これにより、全作品が劇場でデジタル上映可能となる。あわせて、70周年記念企画「ゴジラ・シアター」の新たな上映ラインナップ（2026年5月〜8月）が発表された。【画像】記事内で紹介した「ゴジラ・シアター」ライアナップ1954年の第1作公開以来、日本のみならず世界中で愛され続けてきたゴジラ。近年では、2023年公開