7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、23日発売の『CanCam』6月号（小学館）に初登場する。【別カット】ランジェリー風レースで艶めきあふれる立花琴未「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数45億回を突破し、年末にはNHK紅白歌合戦への出演でも一躍話題に。さらに、本日発売の3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」も注目されるCANDY TUNE。中でも立花は、圧倒的なビジュアルとおしゃれな私服センスに加えて、天然ゆえ