俳優のパク・ボヨンが主演する韓国ドラマシリーズ『ゴールドランド』が、29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。（全10話／毎週2話ずつ配信）今回、キャラクター予告編、グループポスターが解禁となった。【動画】緊迫のチェイス・サスペンス『ゴールドランド』キャラクター予告同作は、『オールド・ボーイ』の脚本で知られるファン・ジョ