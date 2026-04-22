兵庫・姫路白浜潮干狩り場は、4月18日〜9月23日の期間、潮干狩りを開催する。日本でも有数の長期シーズンとなり、通常の潮干狩りに加え、特別企画として日本初（？）の『第1回 潮干狩りチャンピオンシップ』が4月29日に実施される。【写真】潮干狩りに熱中…すごい人数『潮干狩りチャンピオンシップ』は、制限時間内に採取した貝の重量を競う競技形式のイベント。潮干狩りに自信のある方はもちろん、観覧だけでも楽しめる。参