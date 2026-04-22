政府が防衛装備品の輸出規制を緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を原則、認める決定をしたことについて、日本維新の会の藤田共同代表は「自公政権だったら未来永劫、成し得なかった」と強調しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「自公政権だったら多分、未来永劫、成し得なかったかと思います。それは間違いないことで、防衛力しっかりと強化する。周辺の産業も育てていく」藤田共同代表は22日、政府が防衛装備品の輸出