西武・児玉亮涼内野手（27）が22日、今季初めて1軍に昇格した。前日のソフトバンク戦で途中交代し、左ふくらはぎ肉離れと診断された桑原に代わって出場選手登録された。試合前の練習から合流した児玉は「いつ（1軍に）呼ばれてもいいように、という準備だけはしっかりやろうと思っていた」と話した。2軍では打率・211。西口監督からは冗談交じりに「打ってんのか？」と言われ「1試合で1本、打つか打たないかです」と児玉。