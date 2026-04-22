今年の熱中症特別警戒アラートの運用が始まった２２日、東京都はＴシャツやハーフパンツ姿で働く職場の様子を公開し、賢い省エネと快適な暮らしの両立を目指す「東京クールビズ」の実践を呼びかけた。東京クールビズは、従来の「夏の涼しい服装」に加え、エネルギーを賢く使うことも「クール」だとする視点を取り入れ、〈１〉働く〈２〉暮らす〈３〉装う――の３場面で１年中、クールな生活様式への転換を呼びかける。〈１〉