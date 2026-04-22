HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーとしてRINKAが宿舎に登場し、残っていた3名の練習生たちの間で感情が激しく交錯する場面があった。【映像】口調が変わり荒れた様子のルックス完璧な練習生『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス