前節ブライトンと2-2の引き分けに終わり、まだプレミアリーグ18位と降格圏に沈むトッテナム。仮に2部へ降格となれば、主力の一部は強豪クラブに引き抜かれることになるだろう。現状は酷いものだが、トッテナムには優秀な選手が揃っている。ビッグクラブが欲しがるタレントは多いはず。では、誰が人気を集めることになるのか。英『Planet Football』はまずセンターバックの2人、ミッキー・ファン・デ・フェンとクリスティアン・ロメ