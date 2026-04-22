岡山県早島町の中学校で出された給食を食べた生徒ら72人が食中毒症状を訴えていることが分かりました。 【写真を見る】中学校で集団食中毒 給食を食べた生徒70人と教職員2人がノロウイルスによる食中毒症状 献立はハンバーガーやフライドポテト、すき焼き風煮など【岡山・早島町】 「生徒36名が嘔吐などの症状」と通報 岡山県生活衛生課によりますと、おととい（20日）早島市立早島中学校から備中保健所へ「本日、