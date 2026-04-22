ユヴェントスに所属するオランダ代表MFトゥーン・コープマイネルスは今夏の去就が注目されている。現在28歳の同選手はオランダ代表にも名を連ねる実力者で、2024年夏よりユヴェントスでプレイ。今シーズンはここまで公式戦40試合に出場して、2ゴール1アシストを記録している。そんななか、イタリア『TUTTOSPORT』によると、コープマイネルスは夏の移籍市場で放出候補に挙がっている模様。そのため同選手の代理人は夏の移籍に向けた