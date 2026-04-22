気になるガソリンの話題です。 県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７５円９０銭で前の週より３円７０銭値上がりし、２週連続の値上がりとなっています。 今後は小幅な値動きがしばらく続くと予想されています。 資源エネルギー庁によりますと、今月２０日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は１７５円９０銭で前の週より３円７０銭値上がりしています。 ２週連続の値上がりとなっていて全国