社会学者の古市憲寿氏が１９日、ＴＯＫＹＯＦＭ「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」で、知り合いへの手土産の中身を明かし、鈴木おさむ氏を「さすがだよ！」と唸らせた。広末涼子が活動を再開したという話題から、鈴木氏は何度か一緒に仕事をした時の思い出を披露。「本当に面白い人」だといい「映画の監督をやったときに、ものすごい肩が凝る。スタッフに合間に肩をもんでもらっているんだけど、指が違う？と思っ