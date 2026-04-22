お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）、スタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ（53）が22日、都内にあるBS放送局「BS10」の新経済番組『加藤浩次のビジネスサバイブ〜挑戦者たちの本音会議〜』（毎週日曜 後10：30）の取材会を開いた。【写真】仲良くカメラ目線をきめる加藤浩次＆鈴木おさむBS10は、ビジネスマン向けの経済番組『加藤浩次のビジネスサバイブ〜挑戦者たちの本音会議〜』を4月12日にスタート。MCを加