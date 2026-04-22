芸能事務所のセント・フォースは22日、同社所属キャスターの声の新たな活用に向けてEDENA、イレブンラボジャパン合同会社と連携し、音声技術を活用した新たな音声体験プロジェクト「Voice Caster」を開始することを発表した。【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ本取り組みは、キャスターの声を、従来の放送・ナレーション・イベント出演といった枠を超え、対話体験、音声ガイド、学習支援、