落語家の七代目三遊亭円楽（４８）と芥川賞作家の中村文則氏（４８）が２２日、都内で会見を行い、落語会「文学×落語三遊亭円楽×中村文則〜円楽、中村文則執筆新作落語相勤申上候。〜」を６月１８日に東京・紀伊國屋ホールで行うと発表した。円楽は、２００５年に「土の中の子供」で芥川賞を受賞した中村の小説のファンで、１０年前に手紙を書いたことがきっかけで、親交を温めたという。「新作落語を書いてくださ