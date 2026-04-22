タレントの安田美沙子が誕生日を報告。近影を公開した。２１日に誕生日を迎えた安田は２２日までに自身のインスタグラムで「４４さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容室に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。次の投稿では「お誕生日は。。。次男の送迎、ラジオパパの展示会とピャーって時間がすぎる。笑そして母と双子の弟も奇