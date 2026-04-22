日本スケート連盟は２２日、都内で理事会を行い、２６年度のフィギュアスケート強化選手を発表した。女子は、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、３月の世界選手権で銀メダルの千葉百音（木下グループ）、世界ジュニア選手権４連覇で来季からシニアデビューする島田麻央（木下グループ）らが特別強化選手に選ばれた。男子は同五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、来季からシニア