カシオ計算機（以下、カシオ）は、電子楽器初心者でも楽曲制作や演奏を楽しめるサンプラー「Portable Standalone Sampler SXC-1」（以下、SXC-1）を4月21日に発表しました。4月21日に予約を開始しており、5月28日に発売予定。カシオ直販価格は39,930円です。カシオの最新サンプラー、SXC-1の実機（カシオ サンプラー SXC-1 新製品発表会にて）。カシオ製ということもあり、電卓を思わせる見た目がかわいい。ただしデザイン面のベー