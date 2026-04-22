スポーツクライミング女子複合でパリ五輪代表の森秋彩（茨城県連盟）は、金メダルに向けて?逆算計画?を実行する。パリ五輪はボルダーの第１課題を攻略できずに涙を飲んだが、２年後のロサンゼルス五輪はボルダー、リード、スピードをそれぞれ単種目で実施。２２日には都内で取材に応じ「一番の目標はロサンゼルス五輪に出場してリード種目で優勝する。今季の大会というよりは逆算して、今までと変わらない慣れ親しんだ環境でト