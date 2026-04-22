【モデルプレス＝2026/04/22】女優の山谷花純が4月21日、自身のInstagramを更新。韓国旅行での私服姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳大河女優「ほっそりしてて憧れ」美脚際立つミニスカ×スニーカーコーデ◆山谷花純、韓国旅行でミニスカ美脚披露山谷は「korea travel」とつづり、複数枚の写真を投稿。韓国旅行中に屋外で撮影された写真では、花の絵が描かれた黒いTシャツにアイボリーのボックスプリーツのミニスカート