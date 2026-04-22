“びしょ濡れフェスの女神”として知られるIZ*ONE出身の歌手クォン・ウンビが、芸能事務所RBWと専属契約を結び、新たな飛躍に乗り出す。4月22日、RBW側は「最近、歌手クォン・ウンビと専属契約を締結した」と公式発表した。【写真】こぼれ落ちそう…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ続けて「クォン・ウンビは優れたボーカルとパフォーマンス力を基に、ステージ上で独自の存在感を証明してきたソロアーティスト」とし、「音